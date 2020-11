Câmara da Madalena avança com construção da Casa do Bom Jesus

Edificando mais um polo de atração de turismo cultural no concelho e na ilha, o espaço irá permitir descentralizar a oferta, dando a conhecer aos visitantes o espólio do Santuário do Senhor Bom Jesus Milagroso, cuja riqueza dos objetos, desde jóias a diversos artefactos em ouro e prata, como da própria história que encerram, possui um valor incalculável, como património móvel e imaterial.



Segundo nota, a obra representa um investimento de cerca de 342 mil euros, cofinanciada em 80% pelo programa Prorural, estando o projeto de inventariação deste espólio a ser realizado em parceria com o Santuário do Senhor Bom Jesus.