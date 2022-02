Câmara da Horta emite alvará de construção do “The Book Boutique Hotel”

De acordo com nota, o alvará foi entregue, esta terça-feira, pelo presidente da autarquia, Carlos Ferreira, aos promotores do investimento, o grupo “Casual Euforia – Investimentos Unipessoal, Lda.





O “The Book Boutique Hotel” será um hotel de 5 estrelas que permitirá aumentar a oferta turística na ilha do Faial. Com uma área de construção que ronda os 1600m², o novo hotel será edificado no antigo Grémio Artista Literário, um imóvel histórico do século XIX, que contará com 20 quartos, dos quais cinco suites, bar, restaurante e SPA, piscina, jacuzzi, sauna e sala de massagens, contribuindo para o aumento de 50 camas na cidade da Horta.





Recorde-se que em maio de 2021, havia sido emitido o licenciamento para a consolidação do edifício, tendo em vista o investimento que agora se vai concretizar.





A obra de requalificação do imóvel foi adjudicada à empresa Tecnovia, com um prazo de execução de 12 meses e engloba a requalificação ao Largo do Bispo D. Alexandre.