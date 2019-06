Câmara avança com concurso público para construção do novo campo de jogos de Rabo de Peixe

A construção de um novo campo de futebol na vila de Rabo de Peixe vai “responder à necessidade que o clube local tem em fixar-se num recinto desportivo que ofereça melhores condições à prática desportiva, valorizando de igual modo o crescimento humano e desportivo dos jovens que praticam a modalidade no clube”, salientou Alexandre Gaudêncio, citado em nota de imprensa.





O projeto apresentado “assenta na construção de um novo terreno de jogo em piso sintético, balneários para as equipas e árbitros, zona de arrecadação e toda a requalificação da zona exterior ao recinto onde se inclui estacionamento para 75 viaturas numa área total de 16.300 m²”, disse o autarca.







Prevê também a construção de uma área para funcionamento da sede social do clube, gabinete médico, ginásio e lavandaria. A bancada dos adeptos aponta para 2500 lugares sentados.





Alexandre Gaudêncio tornou público o anúncio no decorrer de uma reunião com a direção do Clube Desportivo Rabo de Peixe, realizada nesta sexta-feira, nos Paços do Concelho. “É uma obra que vai ao encontro das necessidades e dos anseios do clube e que pretende ser uma mais-valia para a vila”, destacou.

A empreitada de construção do novo campo de jogos do Clube Desportivo de Rabo de Peixe é um investimento que também vai permitir gerar cerca de uma centena de postos de trabalho na construção civil.