Ribeira Grande apoia residência artística através do Plano Nacional das Artes

Na ocasião, Alexandre Gaudêncio realçou que o protocolo tem por objetivo “trabalhar na comunidade escolar de Rabo de Peixe e da Maia questões ligadas à cultura local e à identificação de pontos de encontro na área artística para a identidade local”, disse citado em nota.





O autarca realçou, ainda, a consonância entre as partes envolvidas para o trabalho em rede. “Em vez de trabalharmos isoladamente, estamos a trabalhar em rede, o que será, sem dúvida, mais benéfico para todos, em particular para as comunidades que são o público-alvo deste projeto inovador”.





Aderiram ao projeto as escolas básicas/integradas de Rabo de Peixe e da Maia, sendo que no final do mesmo será apresenta uma exposição do trabalho realizado no Arquipélago - Centro de Artes Contemporâneas.