Câmara adquiriu moradia que provocou morte de criança

A autarquia, liderada por José Manuel Bolieiro, que tinha a responsabilidade do urbanismo na altura deste incidente, acabou por adquirir a moradia em construção em Santo António.

A Câmara Municipal de Ponta Delgada iniciou, esta semana, os trabalhos de demolição de uma moradia em Santo António, cuja obra provocou a morte de uma criança há sete anos. Em março de 2012, na sequência de um deslizamento de um muro de pedra de suporte do terreno envolvente à moradia, faleceu uma criança que estava a brincar na casa dos seus avós. O menino acabaria por ficar soterrado por terra e pedras.

