Calum Scott e Veigh são destaques do Sound Route by Monte Verde nos Açores

Em comunicado de imprensa, a organização do evento refere que, “após duas edições de enorme sucesso, o evento irmão do maior festival de música dos Açores volta a apostar em artistas de renome internacional”.

“O evento que marca o início da caminhada até à 10.ª edição do MEO Monte Verde irá realizar-se no dia 30 de março, no Pavilhão da Associação Agrícola de São Miguel, [no concelho da Ribeira Grande] e contará com um cartaz de luxo do qual fazem parte Calum Scott, Veigh, Plutonio, Dj Dadda, Tójó e André N”, refere a organização.

O grande destaque do cartaz vai para Calum Scott, considerado “um dos nomes mais sonantes da música pop britânica, vencedor do Britain’s Got Talent em 2015 e autor e intérprete de temas que contam com milhões de visualizações como ‘Dancing On My Own’ e ‘You Are The Reason’”.

Em relação a Veigh, a organização salienta que o “novo fenómeno do hip-hop brasileiro", que "tem sido um dos nomes mais solicitados pelo público jovem açoriano”, terá, no dia 30 de março, a sua estreia nos Açores para brindar o público com temas como “Novo Balanço” e “Engana Que Me Ama”.

O cartaz do Sound Route fica completo com Plutónio, DJ Dadda, Tójó e André N.

A organização adianta ainda que os bilhetes estarão brevemente disponíveis nos locais de venda habituais e em jmeventos.seetickets.com.

A 10.ª edição do festival Monte Verde irá realizar-se na praia do Monte Verde, na Ribeira Grande, Açores, entre os dias 08 e 10 de agosto, e tem no cartaz concertos da banda portuguesa Da Weasel e do ‘rapper’ português Dillaz.