Cada país vai poder apurar dois surfistas por género para Jogos Paris2024

A qualificação olímpica para Paris vai decorrer num sistema em moldes quase idênticos à do Tóquio2020, pretendendo a ISA e o COI assegurar a participação dos melhores surfistas profissionais, bem como promover oportunidades idênticas aos surfistas de todo o mundo.

A Liga Mundial de Surf (WSL) de 2023 vai apurar os 10 primeiros classificados no setor masculino e as oito primeiras no feminino, enquanto os Jogos Mundiais da ISA do mesmo ano elegem quatro atletas de cada género, selecionados com base no seu continente. Neste caso, serão elegíveis os melhores resultados de cada género de África, Ásia, Europa e Oceania.

Os participantes da América serão determinados nos Jogos Panamericanos de 2023, dos quais sairão uma vaga masculina e uma feminina.

Os Jogos Mundiais da ISA de 2024 vão determinar cinco vagas masculinas e sete femininas, sendo que os mesmos jogos vão permitir ainda que as seleções vencedoras possam classificar para o seu país mais um lugar, independentemente do limite de duas vagas por país, sendo ainda atribuída mais uma vaga por género às seleções vencedoras nos Jogos Mundiais ISA de 2022.

A França, anfitriã dos Jogos, terá garantida uma vaga masculina e uma feminina, a menos que os lugares já tenham sido ocupados nas alíneas anteriores. Caso os atletas gauleses se classifiquem regularmente, os seus postos poderão ser ocupados pelos surfistas elegíveis nos melhores postos nos Jogos Mundiais ISA de 2024.

Pela primeira vez será colocada à disposição dos comités nacionais uma vaga por género, sendo dada uma consideração especial à natureza da onda surfada em Teahupoo, Taiti, praia que será palco dos Jogos de Paris. Caso não existam surfistas qualificados nesta categoria, as vagas passarão para os atetas melhor classificados nos Jogos Mundiais ISA 2024.

Os Jogos Olímpicos Paris2024 vão decorrer entre 26 de julho e 11 de agosto de 2024.