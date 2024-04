Cabo Verde pretende receber voos ‘low cost’ via Portugal

“Despoletámos um processo de revisão do acordo aéreo vigente, falta só a ratificação no parlamento” para o processo ter continuidade, referiu o líder do Governo, numa conferência de imprensa conjunta com o primeiro-ministro português, Luís Montenegro.

A alteração “vai permitir que Cabo Verde passe a receber voos ‘low cost’ a partir de Portugal e isso é importante para a dinamização do nosso turismo”, justificou o líder do Governo.

O tema está entre as prioridades no relacionamento entre os dois países, que hoje anunciaram a realização da próxima cimeira bilateral a 19 de novembro, em Portugal.

Os estabelecimentos hoteleiros de Cabo Verde receberam um milhão de hóspedes em 2023, um novo recorde, em linha com a tendência de crescimento do setor.

A entrada de companhias de baixo custo no arquipélago foi abordada no último ano, a par da entrega da concessão do serviço aeroportuário à multinacional Vinci, que opera também em Portugal e que se prepara começar a requalificar os principais aeroportos de Cabo Verde.