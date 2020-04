Brasil com 2.462 mortes e 38.654 casos confirmados

De acordo com o balanço divulgado pelo Ministério da Saúde brasileiro, morreram nas últimas 24 horas mais 115 pessoas, enquanto no sábado foram registadas mais 206 vítimas.

Da mesma forma, o número de novos infetados este domingo foi de 2.055, enquanto no sábado tinha sido de mais 2.917.

O estado de São Paulo continua a ser o mais afetado do Brasil, tendo ultrapassado este domingo as mil mortes.

São Paulo tem agora um total de 1.015 mortes contabilizadas desde o inicio da pandemia, seguido do estado do Rio de Janeiro, com 402, Pernanbuco, com 216, Ceará (186)e Amazonas (182), ainda de acordo com os dados divulgados pelo Ministério da Saúde.

O novo ministro da Saúde do Brasil, o oncologista Nelson Teich, assumiu na sexta-feira o cargo, substituindo o ortopedista Luiz Henrique Mandetta, que foi demitido na quinta-feira pelo Presidente do país, Jair Bolsonaro, devido a divergências na estratégia para enfrentar a pandemia de covid-19, mais concretamente na questão do isolamento social.

Enquanto Mandetta seguia orientações científicas e defendia firmemente a necessidade de isolamento social para impedir a propagação do vírus, Jair Bolsonaro, por outro lado, insiste que as pessoas devem voltar ao trabalho e que a economia deve ser reativada porque "o Brasil não pode parar" por causa do que classificou como uma "gripezinha".

Na cerimónia de posse, em Brasília, Teich destacou que o eixo da sua gestão será o povo, acrescentando que trabalhará em parceria com estados e municípios para conter a covid-19.

"[Vamos] acompanhar diariamente a evolução em cada estado e município, de como está a evoluir a covid-19 e outros problemas que possam estar relacionados com a saúde. Trabalharemos com os estados, com os municípios, para que consigamos ter uma agilidade na solução dos problemas que vão surgir”, afirmou o novo governante.

"O foco serão as pessoas. Não importa o que você faça, no final o que resta é o povo", acrescentou Teich.

Na cerimónia de tomada de posse do ministro, Jair Bolsonaro voltou a defender a reabertura do comércio e das fronteiras e reconheceu que corre o "risco" de ser responsabilizado caso a propagação do novo coronavírus piore.

"Essa luta para que se comece a abrir o comércio é um risco que eu corro, porque se piora [a situação] tudo cai sobre mim. Agora, eu acho, e é algo que muita gente já sabe, [o comércio] tem que abrir", defendeu o chefe de Estado.