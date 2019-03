Bombeiros dos Açores frequentam primeiro curso de Inglês

“A iniciativa da Proteção Civil de direcionar formação em inglês para bombeiros reveste-se da maior pertinência, numa altura em que as corporações têm constatado com maior frequência pedidos de socorro provenientes de turistas estrangeiros”, disse Rui Luís, em declarações à margem do início do curso de inglês para bombeiros.







O curso destina-se a fornecer ferramentas que facilitem o socorro, incidindo sobre conteúdos da área de emergência médica e combate a incêndios, através do desenvolvimento e aquisição de vocabulário técnico específico.







Esta ação de formação, pioneira na Região, decorre da necessidade identificada da prestação de socorro a cidadãos estrangeiros, decorrente do aumento do turismo e da procura do destino Açores.





Citado em nota do Gacs, Rui Luís refere que "metade dos turistas que nos visitam são estrangeiros e em quatro anos a Região teve um crescimento de hóspedes estrangeiros de 119%, em todos os tipos de alojamento, atingindo, em 2018, 437 mil hospedes estrangeiros”.





O titular da pasta da Proteção Civil lembrou que os turistas que procuram os Açores fazem-no, essencialmente, pela oferta de atividades, em terra e no mar, de grande contacto com a Natureza, como é o caso dos trilhos.







“O nosso empenho é o de assegurar que quem nos visita terá, a par da hospitalidade, segurança e prontidão de resposta perante qualquer adversidade ou acidente, e este curso é prova disso”, sublinhou.





Esta ação, com a duração de 18 horas, destina-se a 16 elementos das corporações de bombeiros do Grupo Central e será replicada às corporações bombeiros de todas as ilhas dos Açores.