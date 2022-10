Brasil/Eleições

Bolsonaro agradece apoio de líderes europeus de extrema-direita, entre os quais André Ventura

O presidente Jair Bolsonaro, que pretende ser reeleito no domingo, agradeceu hoje as mensagens de apoio que recebeu de líderes da extrema-direita da Europa, como o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orban, ou o líder do Chega, André Ventura.