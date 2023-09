Bolieiro define como objetivo redução do abandono escolar precoce nos Açores

“O legado não é ainda uma boa referência no que diz respeito ao abandono precoce de educação e formação, mas é objetivo desta governação, no espaço mais curto possível, diminuir as taxas de abandono precoce de educação e formação nos Açores para estarmos na melhor média nacional e europeia”, declarou José Manuel Bolieiro.

E prosseguiu: “Sim, é possível atingirmos isso. O ponto de partida é mau. Não se pode esconder o sol com a peneira. É preciso ter a coragem cívica e política e pública de olhar de frente os problemas, as amarras e as âncoras que muitas vezes nos puxam para baixo”.

O líder do Governo Regional falava na inauguração da requalificação do pavilhão gimnodesportivo da escola básica e secundária Bento Rodrigues, na ilha de Santa Maria.

Em fevereiro deste ano, o Instituto Nacional de Estatística (INE) revelou um aumento de 3,3 pontos percentuais de abandono escolar precoce nos Açores e de 0,1 pontos percentuais no país em 2022, por comparação com o ano anterior, segundo adiantou na altura o executivo açoriano.

Segundo o portal do INE, com dados atualizados a 2021, os Açores têm uma taxa de abandono precoce de educação e formação de 27%, enquanto a média nacional é de 8,9%.

Hoje, Bolieiro disse que é necessário o arquipélago “ganhar asas para o sucesso educativo” e assegurou que o executivo regional está a “promover uma visão holística” da educação, criando “estabilidade” nos docentes e nos “agentes educativos”.

“Para garantir um processo evolutivo do objetivo primordial que é o sucesso educativo nos Açores precisamos de dar condições gerais para que isso aconteça. Estamos a fazê-lo”, salientou.

Segundo disse, a requalificação do pavilhão gimnodesportivo daquela escola, que custou 2,37 milhões de euros (suportados exclusivamente pelo Orçamento regional) era uma “reivindicação antiga” da comunidade escolar.

“A reivindicação era antiga. O desafio deste governo foi atual. E o cumprimento do compromisso está hoje celebrado”, assinalou José Manuel Bolieiro, que preside ao governo açoriano desde 2020.

O edifício sede da escola básica de Santa Maria tem suspensas as atividades desportivas no recinto escolar desde 2019 devido ao estado do gimnodesportivo. Desde dessa altura, os alunos passaram a ter aulas de Educação Física no complexo desportivo da ilha.

Em 02 de fevereiro de 2022, o sociólogo e professor da Universidade dos Açores, Fernando Diogo, alertou para a estagnação da taxa de abandono escolar precoce de educação e formação entre os 18 e os 24 anos nos Açores, que atingia então os valores mais altos da Europa.