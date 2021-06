‘Blood Red Luxury’, de Luís Godinho inaugura amanhã na Terceira

Na mostra ‘Blood Red Luxury’, que ficará patente ao público até dia 18 de setembro, Luís Godinho reporta as condições desumanas em que é feito o garimpo de pedras semipreciosas de Ganet (Granada), na Mina de Thatha, localizada no distrito de Ancuabe, província de Cabo Delgado, norte de Moçambique, na comunidade de Mahera, refere nota.





Na ocasião, decorrerá também uma conversa com o Hugo Tiago, crítico e comentador de fotografia, sobre o percurso do terceirense Luís Godinho e sobre as circunstâncias que motivaram a estes registos em particular.





A inauguração decorre em regime de livre acesso, cumprindo-se as normas de segurança determinadas pela legislação em vigor, pelo que a participação é limitada e definida em função da ordem de chegada dos participantes.





Refira-se que Luís Godinho nasceu em Angra do Heroísmo, em 1983, é licenciado em Engenharia e Gestão Ambiental pela Universidade dos Açores, tem um vasto currículo como fotógrafo, com destaque para a fotografia documental e fotojornalismo.





Tornou-se fotógrafo profissional em 2017 e o seu trabalho é reconhecido internacionalmente pelos editores dos principais ‘sites’ e revistas de fotografia, incluindo a National Geographic, Leica Fotografie International, Lens Culture, 500px e 1x.





Vencedor e finalista de vários concursos internacionais, tem também fotografias publicadas em vários livros internacionais de fotografia, sendo que em 2017 venceu o Prémio dos Sony World Photography Awards.





Luís Godinho foi Câmara de Prata em 2019, e de Bronze em 2020, no Concurso de Fotógrafo Europeu do Ano, ambos na categoria de fotojornalismo.