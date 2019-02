Biblioteca Pública de Angra do Heroísmo assinala Dia Mundial da Poesia

As mais lidas

A Direção Regional da Cultura, através da Biblioteca Pública e Arquivo Regional Luís da Silva Ribeiro, em Angra do Heroísmo, apresenta, de 1 a 30 de março, uma mostra de revistas dedicadas aos poetas portugueses e que tem por objetivo assinalar o Dia Mundial da Poesia Esta mostra, no âmbito da iniciativa “Periódicos à Lupa”, pretende divulgar uma pequena parte da coleção de recursos contínuos que esta instituição tem disponível para consulta dos seus leitores.

