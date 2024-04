Benfica vence Moreirense e reforça segundo lugar da I Liga

Numa equipa com muitas alteraçoes em relação à última jornada e ao jogo para a Liga Europa frente ao Marselha, o Benfica não se ressentiu e chegou ao intervalo a vencer já por 2-0, com golos de Kökçü (18 minutos) e Tomás Araújo (45+1), tendo o argentino Rollheiser, aos 78, se estreado a marcar pelos 'encarnados', num jogo em que o Moreirense pouco incomodou.

Com esta vitória, o Benfica reforça o segundo lugar, com 70 pontos, menos quatro do que o comandante Sporting, que conta menos um jogo, e mais 11 do que FC Porto e Sporting de Braga, terceiro e quarto classificados, respetivamente, enquanto o Moreirense baixou ao sétimo posto nesta ronda, contando 43 pontos, os mesmos do que o Arouca, que subiu a sexto.