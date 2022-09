Benfica decide presença na fase de grupos com vantagem de dois golos

O terceiro classificado na I Liga de 2021/22 está a um pequeno passo de se juntar ao campeão nacional FC Porto e ao Sporting, segundo, ambos com entrada direta nas ‘poules’ da liga ‘milionária’.

A equipa ‘encarnada’, comandada por Roger Schmidt, volta a bater-se com os ucranianos, depois do duelo na passada semana, em Lodz, na Polónia, casa emprestada do Dínamo, face à guerra na Ucrânia, que terminou com um triunfo confortável (2-0), por culpa dos golos do lateral Gilberto (09 minutos) e do avançado Gonçalo Ramos (37).

Apesar do Dínamo, de Mircea Lucescu, ser um adversário de maior valia, com o qual o emblema lisboeta se cruzou na época transata, então na fase de grupos da prova, registando um 'nulo' em Kiev (0-0) e uma vitória na Luz (2-0), a diferença de qualidade e argumentos ficou bem notória no relvado em Lodz.

O Benfica, além de tentar aceder à fase de grupos, procurará manter o pleno de vitórias na presente temporada (duas na terceira pré-eliminatória e outra na primeira mão do ‘play-off’ da 'Champions', assim como duas na I Liga).

O Benfica poderá preparar-se da melhor maneira e concentrar-se apenas na derradeira eliminatória, já que o encontro da terceira ronda da I Liga, diante do Paços de Ferreira, foi adiado para 30 de agosto.

Para o encontro de terça-feira, só os centrais brasileiros João Victor, reforço para 2022/23 que ainda não se estreou de ‘águia ao peito’, e Lucas Verisismo, ambos a recuperar de lesão, não podem ser opção.

Para chegar ao ‘play-off’, o Benfica afastou os acessíveis dinamarqueses do Midtjylland, com triunfos por 4-1 (primeira mão) e 3-1 (segunda) na terceira pré-eliminatória, enquanto o Dínamo de Kiev, ainda sem encontros no campeonato, eliminou os turcos do Fenerbahçe, de Jorge Jesus, e os austríacos do Sturm Graz.

O duelo com o Dínamo de Kiev, da segunda mão do ‘play-off’ de acesso a Liga dos Campeões em futebol, está agendado para terça-feira, a partir das 20:00, no Estádio da Luz, em Lisboa.

