Benfica à procura do 84.º título, FC Porto do 78.º

A época abriu com o triunfo dos ‘encarnados’ na Supertaça, com um imponente 5-0 ao Sporting, mas os comandados de Sérgio Conceição equilibraram a contenda com o triunfo na I Liga, após terem perdido a final da Taça da Liga para o Sporting de Braga.

Numa contagem ‘cega’ dos títulos, que coloca no mesmo patamar uma Taça dos Campeões e uma Supertaça ou um campeonato e uma Taça da Liga, os ‘encarnados’ totalizam 83, não contabilizando a Taça Latina, e os ‘azuis e brancos’ somam 77, enquanto o Sporting, terceiro, está bem atrás, com 50.

O Benfica soma mais seis troféus do que o FC Porto graças ao domínio exercido nos últimos sete anos, uma vez que, quando, em 10 de agosto de 2013, venceram a Supertaça, os ‘dragões’ lideravam o histórico por 74-68.

Depois desse triunfo, os ‘encarnados’ responderam com um fantástico parcial de 13 títulos contra nenhum dos ‘dragões’: quatro campeonatos, o ‘tetra’, três edições da Taça da Liga, duas da Taça de Portugal e quatro da Supertaça.

Em 2013/14, Benfica venceu campeonato, Taça de Portugal e Taça da Liga, e, em 2014/15, voltou a ganhar a I Liga e a Taça da Liga e arrebatou ainda a Supertaça. Jorge Jesus, que volta em 2020/21, chegou aos 10 ‘canecos’ e empatou o histórico.

A ‘saga’ continuou com Rui Vitória, que, em 2015/16, ganhou mais um campeonato, a Taça da Liga e a Supertaça, em 2016/17, nova edição da I Liga, a Taça de Portugal e a Supertaça, para, em 2017/18, arrebatar nova Supertaça.

Depois de longa ‘seca’, de ver o Benfica festejar 13 vezes sem resposta, para colocar o ‘score’ em 81-74, o FC Porto voltou aos títulos com a vitória na I Liga 2017/18, negando, já sob o comando de Sérgio Conceição, o ‘penta’ às ‘águias’.

Em 2018/19, os ‘dragões’ começaram a época com a vitória na supertaça, mas os ‘encarnados’ ripostaram na I Liga, conseguindo a ‘reconquista’.

Nesta época, o cenário foi ao contrário, mas ainda há uma Taça de Portugal para disputar entre os dois, numa final que saiu do palco habitual, o Jamor, para se instalar em Coimbra, e não terá festa, pois o jogo será à porta fechada.

O Benfica parte a vencer por 83-77, no total de troféus, sendo que, contando apenas competições em que é necessário derrotar mais do que um adversário, a supremacia é ‘esmagadora’, com 75 troféus conquistados (76 com a Taça Latina), contra ‘apenas’ 55 dos portistas.