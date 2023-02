BCE aumenta taxas de juro em 50 pontos base

Com esta decisão, a taxa de juro das principais operações de refinanciamento passa agora para 3%, a taxa aplicável aos depósitos ficará em 2,50% e a taxa de facilidade permanente de cedência de liquidez passa a ser de 3,25%.

No comunicado que divulgou após a reunião, o BCE indicou que "tenciona aumentar as taxas de juro em mais 50 pontos base na próxima reunião", em março, "e avaliará então a trajetória subsequente da política monetária".

"O Conselho do BCE prosseguirá a trajetória de subida significativa das taxas de juro a um ritmo constante e mantê‑las‑á em níveis suficientemente restritivos para assegurar um retorno atempado da inflação ao seu objetivo de 2% a médio prazo", explicou a instituição.

O BCE começou a subir as taxas de juro em julho do ano passado, sendo este o ciclo mais rápido de subidas desde a sua criação em 1999, com quatro aumentos consecutivos em seis meses de 250 pontos base, a que se juntam os 50 pontos de hoje, uma trajetória destinada a travar a elevada taxa de inflação na zona euro.

"As futuras decisões do Conselho do BCE sobre as taxas de juro diretoras continuarão a depender dos dados e a seguir uma abordagem reunião a reunião", referiu o banco central.