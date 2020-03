Azores Virtual Rallye com 857 pilotos inscritos

De acordo com o Gabinete de Imprensa do Grupo Desportivo Comercial (GDC), a prova, que se iniciou às 00h00 de dia 23 e prolonga-se até às 24h00 de 29 de março, conta com a presença de várias estrelas mundiais dos ralis, como são os casos de Chris Ingram (campeão europeu em título), Eyvind Brynildsen, Alexey Lukyanuk e Marijan Griebel.



O rali virtual promovido pelo departamento de SIM Racing do GDC vai também contar com a participação dos pilotos portugueses Pedro Almeida e Miguel Nunes, bem como dos açorianos Henrique Moniz e Hugo Mesquita.