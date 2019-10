Azores Rallye abre o campeonato do ERC em 2020

De acordo com comunicado, o Grupo Desportivo Comercial, em colaboração com o Governo dos Açores e da Federação de Automobilismo e Karting, chegaram a acordo com o Eurosport Events (organizadora da competição), e vão manter a prova açoriana no calendário do ERC por mais três anos.





Rui Moniz, presidente do Grupo Desportivo Comercial, citado na mesma nota, refere que “há que dar a conhecer que a nossa equipa está a trabalhar arduamente para reunir as condições necessárias para pôr na estrada uma edição memorável do rali, que possa manter os pergaminhos de elevar o nome dos Açores ao patamar mais alto no seio do automobilismo europeu e mundial, tal como aconteceu em edições anteriores”.