Azores Burning Summer distinguido como o mais sustentável de Portugal

Nomeado para seis categorias no Iberian Festival Awards 2022, o Eco Festival Azores Burning Summer alcançou o primeiro lugar, a nível nacional, na categoria “melhor contributo para a sustentabilidade”, indica nota de imprensa.





A gala de entrega de prémios realizou-se no passado dia 26 de março, no auditório da Lispolis, em Lisboa.





Com um total de 22 categorias em competição, o Iberian Festival Awards visa reconhecer o contributo e conquistas das organizações de eventos e de todas as partes envolvidas na indústria dos festivais em Portugal e Espanha.





Filipe Tavares, diretor do festival e presidente da ARTAC, afirmou, citado em nota, que “é uma grande alegria ver o nosso trabalho reconhecido por entre centenas de outros projetos de relevante qualidade e é particularmente importante para o nosso festival a distinção no campo da sustentabilidade, acrescentando que “este prémio é o resultado da visão e trabalho da nossa equipa, da confiança dos nossos parceiros e patrocinadores, da consistente aposta da autarquia da Ribeira Grande, do apoio do Governo dos Açores e do comprometimento do nosso público”.





“Enquanto organização, entendemos que não devemos desperdiçar a oportunidade de marcar positivamente as pessoas que mobilizamos para o evento. Acreditamos que ao convidar o público a participar em determinadas práticas e atividades, podemos transformar a nossa sociedade, tornando-a mais justa, equilibrada e sustentável”, disse Filipe Tavares.





O Eco Festival Azores Burning Summer é organizado pela ARTAC - Associação Regional para a Promoção e Desenvolvimento do Turismo, Ambiente, Cultura e Saúde e acontece desde 2015 na praia dos Moinhos, Porto Formoso, no concelho da Ribeira Grande.