O tribunal de Ponta Delgada condenou a SATA - Azores Airlines ao pagamento de uma indemnização de 1630 euros a dois surfistas que ficaram com as pranchas danificadas, após a realização de um voo de Ponta Delgada para Lisboa. O voo foi realizado a 19 de outubro de 2017 por dois surfistas que se deslocaram por três dias à ilha de São Miguel para a prática de surf.

