Azores 2027 promove participação dos açorianos

Segundo o diretor artístico do Azores 2027, citado em nota de imprensa, esta é “uma das várias ideias de participação que serão lançadas” ao longo do processo da candidatura e que pretende “trazer mais gente para dentro do projeto”.

Assim, António Pedro Lopes explica que “para além das várias conversas - online e presenciais - que têm vindo a acontecer com artistas e agentes culturais de todas as ilhas do arquipélago, queremos ter oportunidade de responder a dúvidas, ouvir ideias e recolher contributos para este projeto de imaginação partilhada, que pretende fortalecer laços e criar novas relações entre as nossas ilhas, a Europa e o Mundo”.

A candidatura de Ponta Delgada | Açores a Capital Europeia da Cultura 2027 pretende contribuir para a construção de uma comunidade que se reúne à volta de uma causa: fortalecer os setores ligados à Cultura, ao Património e à Criatividade nos Açores, reforçando a sua ligação com outros setores da nossa sociedade.

Às sextas feiras, das 16h30 às 17h30, presencial ou online, o Azores 2027 deixa a Porta Aberta a quem queira entrar. Cada sessão dura cerca de 30 minutos, sendo que os interessados deverão fazer uma marcação através do email info@azores.eu.

O Azores 2027 tem o apoio do Governo dos Açores, através da Secretaria Regional de Cultura, Ciência e Transição Digital e da Secretaria Regional dos Transportes, Turismo e Energia, e pretende envolver todas as ilhas dos Açores, os seus municípios, artistas, agentes culturais, organizações, empresas e respetivas populações.