Azor Hotel inaugura exposição “O Olhar do Mundo”, de Daniel Rodrigues

A mostra, que ficará patente até dia 27 de outubro de 2020, é uma retrospetiva dos últimos 10 anos de trabalho do fotógrafo, durante as suas viagens pelo mundo. "O seu olhar único sobre a realidade que encontrou em cada um dos destinos assumem o papel principal, num registo de 30 imagens únicas que nos transportam para a experiência do autor em cada um dos locais que pisou", indica nota.

O fim de semana inaugural da exposição será marcado por atividades e partilha de experiências. Desta forma, no sábado, pelas 16 horas, tem lugar uma palestra introdutória de Daniel Rodrigues, na Sala Flores do Azor Hotel, seguida da abertura oficial da exposição. Depois do jantar, Daniel convida os fotógrafos Rui Caria e Luís Godinho para uma mesa redonda com o tema “Fotografia de Viagem na Era das Redes Sociais”.

No domingo, dia 27 de setembro, os participantes serão convidados a embarcar num passeio fotográfico pela cidade de Ponta Delgada, com os fotógrafos Daniel Rodrigues, Rui Caria e Luís Godinho, em que serão partilhadas dicas de fotografia e histórias de viagem.

"Poder partilhar o meu olhar do mundo e as histórias de vida das gentes dos vários locais onde estive, através da fotografia, é um privilégio enorme. Ao mesmo tempo, sinto que é necessário aproximar culturas e destruir barreiras, principalmente numa altura em que a sociedade ocidental mostra fraturas preocupantes”, afirma Daniel Rodrigues, citado na mesma nota.

Vítor Santos, diretor geral do Azor Hotel, adianta que “o trabalho fotográfico do Daniel é tremendamente inspirador. A pandemia que atravessamos faz-nos levantar muitas questões, principalmente sobre para onde caminhamos enquanto sociedade. Quisemos, por isso, trazer à população de Ponta Delgada um olhar único e diferenciador do que está para além das nossas portas".