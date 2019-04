Avião da TAP aterra de emergência em Lisboa e leva ao encerramento da pista

As mais lidas

“Confirmamos que a pista esteve encerrada devido ao facto de o TP288 ter estado imobilizado na pista. Esta situação já foi resolvida através do reboque da aeronave, estando a pista livre desde as 17h12(menos uma nos Açores) e a operação a decorrer”, referiu a ANA.

Um avião da TAP, vindo de Luanda, aterrou esta segunda-feira de emergência no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, levando ao encerramento temporário da pista, confirmaram hoje à Lusa fontes da TAP e da ANA – Aeroporto de Portugal.

