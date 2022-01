Autarquias de Ponta Delgada e Belmonte assinam protocolo de geminação

A assinatura do documento decorreu no Museu Judaico de Belmonte, no âmbito da visita da presidente da autarquia de Ponta Delgada, Maria José Duarte, a Belmonte, a convite do seu homólogo, indica a nota.





Na ocasião, a autarca de Ponta Delgada referiu que “esta geminação é a expressão institucional e política do interesse em aprofundar os laços históricos e culturais entre dois municípios, que partilham um legado hebraico que não só nos referencia na História de Portugal, como também identifica e valoriza cada um dos territórios numa perspetiva histórica, cultural e também turística”.





Maria José Duarte sublinhou, por isso, ser este “um dia importante para Ponta Delgada e para Belmonte, uma vez que estão criadas as condições para uma maior dinamização das ações e projetos que convergem para a promoção destes laços culturais e para o desenvolvimento cultural, social e económico de Ponta Delgada e Belmonte”.





Na mesma sessão foi assinado o protocolo de cooperação e desenvolvimento da cultura hebraica entre o Museu Hebraico Sahar Hassamain – Antiga Sinagoga de Ponta Delgada e o Museu Judaico de Belmonte, que tem por objetivo aprofundar as relações culturais hebraicas assentes no interesse cultural e religioso de ambos os museus e seus legados hebraicos, explica a mesma nota.





Maria José Lemos Duarte aproveitou a sessão para entregar ao município de Belmonte entre outros, 120 livros de “autores dos Açores, filhos dos Açores ou que escrevem sobre os Açores” e um Registo do Senhor Santo Cristo dos Milagres.





Já na visita ao Panteão dos Cabrais, onde se encontram os restos mortais de Pedro Álvares Cabral, natural de Belmonte e descobridor do Brasil, a presidente da Câmara de Ponta Delgada, acompanhada por José de Mello, dirigente da Unidade Orgânica de Património Cultural da autarquia, recebeu uma porção de pó deste monumento nacional que ficará na Praça Gonçalo Velho Cabral, em Ponta Delgada, junto à estátua de Gonçalo Velho Cabral.