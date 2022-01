Autarquia de São Roque apoia reabilitação da Igreja de Santo António

O apoio foi aprovado, esta quarta-ferira, com a câmara a deliberar por unanimidade a atribuição de 10 mil euros para as obras de reabilitação, indica nota de imprensa.





A colaboração financeira com a Fábrica da Igreja Paroquial de Santo António resulta de uma candidatura formalizada ao Regulamento de Apoio ao Desenvolvimento Social, Cultural, Desportivo e Recreativo do município de São Roque do Pico.





Datado de finais do século XVII o imóvel, que é um dos mais emblemáticos edifícios eclesiásticos do concelho, possui um templo dedicado à evocação de Santo António, bem como um valioso retábulo em talha dourada localizado na capela-mor.





Neste templo são também dignas de notas as imagens de apreciável dimensão de Santo António e do Coração de Jesus.