Autarquia das Velas apoia Associação de Bombeiros do concelho

A Câmara Municipal das Velas, vai colaborar com a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Velas na execução de dois projetos de arquitetura desenvolvidos pelo Gabinete Técnico do município, que consiste na reabilitação do quartel e na construção de dois apartamentos T0.