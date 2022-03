Aulas recomeçam a 10 de janeiro nos Açores

“As escolas, creches, jardins de infância, ATL [ateliês de tempos livres], centros de desenvolvimento de inclusão juvenil e centros de atividades ocupacionais, da rede pública e privada, passam a ter o reinício do seu ano letivo em 10 de janeiro”, adiantou o secretário regional da Saúde e Desporto, Clélio Meneses, numa conferência de imprensa, em Angra do Heroísmo.

A partir desta quinta-feira, indicou, encerram já “creches, jardins de infância, ATL, centros de desenvolvimento de inclusão juvenil e centros de atividades ocupacionais”.

Quando o Governo da República anunciou o adiamento do segundo período nas escolas do continente português, o executivo açoriano decidiu não alterar o calendário do ano letivo na região.

“A pandemia funciona ao dia e temos de fazer um acompanhamento permanente no local e no tempo e, nessa medida, entendendo a evolução recente da pandemia e a avaliação que é feita, foi determinado que o reinício do ano letivo é em 10 de janeiro”, justificou Clélio Meneses.

Questionado pelos jornalistas, o secretário regional garantiu que o executivo está já a trabalhar numa "resposta social para compensar os pais por esta determinação de saúde pública".​​​​​​​​​​​​​​

Já os idosos institucionalizados vão poder visitar as famílias neste Natal, mas terão de ser sujeitos a testagem ou a isolamento profilático no regresso ao lar, consoante a ilha em que se encontrem e consoante estejam ou não vacinados.

“Não há impedimento à saída, há é um conjunto de regras que devem ser cumpridas se tal acontecer e consoante a existência ou não de transmissão comunitária e o facto de os utentes estarem ou não vacinados”, frisou o diretor regional da Saúde, Berto Cabral.

As regras não mudaram desde agosto, mês em que foi publicada uma circular da direção regional da Saúde, mas neste período do ano têm surgido vários pedidos de esclarecimento.