Auditório da Povoação recebe o espetáculo “Cantar o Verbo Amar”

"A propósito da celebração do dia dos namorados mas também com a intenção de comemorar todas as outras formas de amor, os artistas reuniram um repertório, com cerca de 20 canções, para apresentar em palco, de entre as quais se destacam o “All you need is love”, dos Beatles; “L’important c’est la rose”, de Gilbert Bécaud; “September Morning”, de Neil Diamond; “Eu sei que vou te amar”, de Tom Jobim; I just call to say i Love you”, de Stevie Wonder", adianta nota de imprensa.





O espetáculo é gratuito e aberto à comunidade.





Seguindo igualmente a mesma lógica, recorde-se que a Escola Básica e Secundária da Povoação, em colaboração com a Câmara Municipal, tem previsto, para o dia 14 de fevereiro, um miniconcerto com três professores no hall de entrada do estabelecimento de ensino. A atuação decorrerá na altura do intervalo da parte da manhã e no local haverá também uma moldura com um coração gigante onde os alunos poderão tirar fotos sozinhos, aos pares ou em grupos.