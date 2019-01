Audição pública da Federação das Pescas dos Açores no Parlamento Europeu

Gualberto Rita, presidente da Federação das Pescas dos Açores, interveio, na quarta-feira, na Comissão das Pescas do Parlamento Europeu, em Bruxelas, a convite do presidente Comissão, Alain Cadec e do deputado do PS, Ricardo Serrão Santos, altura em deu a conhecer a realidade da pesca de pequena escala açoriana, no âmbito da audição pública daquele órgão sobre o tema: “Um plano de ação para as pescas de pequena escala na União Europeia.”