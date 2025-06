Associação lamenta que farmácias fiquem excluídas de vacinar pessoas com mais de 84 anos

“A AFP defende que a vacinação em farmácias é fundamental para garantir a equidade no acesso à saúde, entendendo que a decisão de limitar a vacinação em farmácias a pessoas entre os 60 e os 84 anos desconsidera as necessidades dos cidadãos mais idosos”, adiantou a associação em comunicado.

Manifestando “profunda preocupação com os critérios de elegibilidade” estabelecidos para a campanha sazonal contra a gripe que se inicia no dia 20, a AFP considerou que o alargamento da vacinação em farmácias para todos os cidadãos com 85 ou mais anos facilitaria o acesso à vacina a um grupo etário com mobilidade reduzida e que, por essa razão, tem dificuldades de deslocação aos centros de saúde, especialmente em zonas mais remotas.

Perante isso, a AFP pretende que as farmácias sejam autorizadas a administrar as vacinas contra a gripe do contingente do Serviço Nacional de Saúde (SNS) a todos os cidadãos com mais de 84 anos, “sem cobrar qualquer taxa adicional ao Estado”.

“Esta medida daria a estes utentes a possibilidade de serem vacinados nas farmácias mais próximas da sua residência, facilitando o acesso à vacinação e aliviando a sobrecarga do SNS”, alegou a ANF, que lamentou ainda não ter sido incluída nas reuniões para a definição das normas sobre a campanha de vacinação contra a gripe e contra a covid-19 para a época 2024-2025.

Na quinta-feira, a Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou que esta campanha de vacinação contra a gripe e covid-19 começa em 20 de setembro nas unidades de saúde do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e nas farmácias.

A DGS publicou as normas relativas à campanha de vacinação sazonal contra a gripe e a covid-19, que definem os grupos elegíveis, as vacinas a utilizar, os esquemas vacinais e os procedimentos técnicos.

Nas farmácias comunitárias, é recomendada a vacinação para utentes entre 60 e 84 anos de idade e profissionais de saúde das farmácias.

Este ano, a vacinação contra a gripe com dose reforçada é alargada às pessoas com 85 ou mais anos de idade, para além das pessoas residentes em lares de idosos e dos utentes da rede nacional de cuidados continuados integrados.

O Governo estima gastar 7,6 milhões de euros com a vacinação contra a covid-19 e a gripe nas farmácias.