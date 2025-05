Associação celebra 145 anos com programação variada

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ponta Delgada (AHBVPD) comemora hoje o seu 145.º aniversário e irá prolongar as celebrações durante mais três dias esta semana.

“Estamos a celebrar uma jornada ímpar da nossa instituição, uma história marcada por coragem, sacrifício e dedicação incansável. Ao longo dos anos, enfrentámos incêndios furiosos, resgates desafiadores e emergências inesperadas, sempre respondendo com profissionalismo exemplar e um espírito indomável. A nossa habilidade, treino e compaixão tem sido uma fonte de segurança e esperança para inúmeras pessoas em momentos de desespero”, indicou a AHBPVD, em comunicado de imprensa.

Trata-se de um programa que visa “ser uma interação e uma forma de estar diferente daquilo que é o habitual, no sentido em que é virada para a comunidade”, afirmou o presidente da associação, João Paulo Medeiros, em declarações ao Açoriano Oriental, reforçando que se trata de uma data “muito especial”, da “segunda associação mais antiga dos Açores e uma das mais antigas do país”.

A celebração inicia-se hoje às 10h30 com o recuperar de uma tradição que é a celebração de “uma missa na Igreja do Santuário do Senhor Santo Cristo, que é o padroeiro da associação desde 1941 e que foi instituído com essa premissa de haver uma celebração eucarística e que não tem sido feita nos últimos anos”, sublinhou.

Depois às 14h00 haverá uma demonstração de meios no Campo de São Francisco, “aberta a toda a comunidade de Ponta Delgada e Lagoa, e de uma forma muito especial, dedicada às crianças e jovens dos ATLs dessas duas cidades”, bem como uma atuação da charanga da associação, acrescenta João Paulo Medeiros.

Além do dia de hoje, serão realizadas iniciativas no final da semana. Na sexta-feira o quartel irá estar de “portas abertas” pelas 19h00 para visita e abertura de exposição de fotografia e do núcleo museológico, havendo depois várias atuações musicais.

No sábado será realizado um torneio de futsal com várias associações de bombeiros da ilha de São Miguel. Por fim, no domingo haverá uma “cerimónia protocolar normal de promoções e condecorações dos vários elementos do corpos de bombeiros”, conclui.