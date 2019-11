Artesanato dos Açores marca presença na URDI - Feira do Artesanato e Design de Cabo Verde

O artesanato dos Açores vai marcar presença na URDI - Feira do Artesanato e Design de Cabo Verde, que decorre no Mindelo, na ilha de São Vicente, entre 27 de novembro e 1 de dezembro.

Subordinada ao tema 'URDIMúsica - Poéticas Visuais', a IV URDI contará com a presença de Paulo Melo, da ilha de São Miguel, com trabalhos em folha de milho, e Marina Mendonça, de Santa Maria, que apresenta trabalhos em cerâmica, adianta nota.



A participação neste certame integra-se no projeto Craft & Art, que tem como objetivo reposicionar o artesanato açoriano, através da divulgação de produtos com a marca Artesanato dos Açores.