Artesanato dos Açores marca presença em feira nas Canárias

Neste certame vão estar em exposição os trabalhos de 65 artesãos, dos quais três dos Açores, nomeadamente das ilhas de São Miguel, Terceira e Pico, com trabalhos nas áreas de Fibras Vegetais, Embutido em Madeira e Rendas, adianta nota do Executivo.

Esta iniciativa de âmbito regional, desenvolvida em parceria com a FEDAC - Fundación para la Etnografia y Desarrollo de la Artesanía Canaria, entidade parceira do projeto Craft & Art, aprovado ao abrigo do programa INTERREG-MAC V-A 2014-2020, pretende contribuir para o desenvolvimento de projetos de inovação assentes nas artes e ofícios tradicionais mais emblemáticos das nove ilhas.

Trata-se de um projeto que tem como objetivo lançar no mercado produtos em que a componente artesanal seja significativa e, através da integração dos produtos na marca Artesanato dos Açores, criar sustentabilidade para o trabalho dos artesãos e atingir novos mercados para além dos tradicionais.

O Governo dos Açores pretende valorizar e promover os produtos regionais, incentivar a certificação de produtos, as imagens de marca, a indicação geográfica protegida, a especialidade tradicional garantida, os rótulos e selos de garantia, como ação imprescindível à conquista e alargamento dos mercados de exportação, apoiando as empresas de artesanato na introdução de sistemas de gestão da qualidade e na sua certificação.