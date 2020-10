Arquipélago - Centro de Artes Contemporâneas acolhe em outubro atividades ligadas ao livro

Nos dias 9, 10 e 11 de outubro decorre o workshop "Design de Criatura e Efeitos Especiais", do realizador luso-americano Francisco Lacerda, cuja obra “Misericórdia” está presente na recém-inaugurada exposição “Epicentro: Milagre”, adianta nota.

Francisco Lacerda é licenciado em som e imagem, tendo completado o curso na Escola Superior de Artes e Design das Caldas da Rainha.

Neste workshop, para além da introdução ao design de efeitos especiais e criatura, Francisco Lacerda dará aos participantes a oportunidade de criar exercícios de efeitos especiais e criatura numa micro curta.

As inscrições para esta atividade são limitadas e podem ser formalizadas através do email arquipelagocentrodeartes@azores.gov.pt ou pelo telefone 296 470 130.

A 17 de outubro, pelas 11 horas, o Arquipélago, em colaboração com a MiratecArts, recebe o workshop e hora do conto “Néveda nos Açores”, de Terry Costa, com ilustração de Vera Bettencourt, destinada a crianças.

Esta sessão tem um limite máximo de participantes, sendo, por isso, obrigatória a inscrição para o email info@mirateca.com.

No final de outubro, o Serviço Educativo, em colaboração com o artista Luís Brum, promove dois eventos, designadamente “Explorar o objeto”, atividade especial do último domingo do mês que se destina a crianças entre os 6 e os 12 anos, e o laboratório "Órgãos vestigiais - do prático ao estético", que decorre nos dias 31 de outubro e 1 de novembro, destinado a jovens e adultos.

As duas iniciativas têm lotação limitada e inscrição obrigatória, que deve ser feita através do email arquipelagocentrodeartes@azores.gov.pt ou do telefone 296 470 130.

Ainda a 31 de outubro, o Arquipélago – Centro de Artes Contemporâneas, em parceria com o Fuso Insular – Mostra de Vídeo Arte dos Açores, acolhe uma sessão de apresentação de projetos desenvolvidos no Laboratório de Imagem em Movimento, que decorreu nos meses de julho e agosto.