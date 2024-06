Apresentação do livro 'Lady Bobs, o seu irmão e eu: Um Romance dos Açores'

O evento contará com a apresentação de Telmo Nunes, escritor e professor de Português e Inglês, e Kathleen McCaul, escritora, editora, jornalista e investigadora.





A editora Letras Lavadas decidiu dar a conhecer esta obra a todo o arquipélago e diáspora. Assim, sábado, pelas 18h00, decorrerá a apresentação do livro na Academia de Juventude e das Artes, na Praia da Vitória, ilha Terceira, com apresentação de Ana Daniela Soares, e contará com a presença de Olga Tokarczuk, Prémio Nobel da Literatura 2018.





Segundo refere comunicado, esta narrativa de viagem, “publicada em 1905, passa-se nas belas ilhas dos Açores. Há no texto não apenas um romance, mas também descrições vivas e precisas de pessoas, lugares e acontecimentos que nos fazem recuar aos Açores do início do século XX”.