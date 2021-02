Apreensão de armas em São Miguel

A Polícia de Segurança Pública, através do seu Núcleo de Armas e Explosivos, procedeu à apreensão de duas armas de fogo, na ilha de São Miguel, na sequência de ações de fiscalização, direcionadas aos proprietários de armas e à verificação das condições de segurança na guarda das mesmas.

De acordo com comunicado do Comando Regional dos Açores da PSP, as armas apreendidas encontravam-se na posse dos seus proprietários, fora das condições legais autorizadas.

Desta ação, resultou ainda a entrega de cinco armas de fogo, a favor do Estado, pelo facto “dos seus proprietários não pretenderem dar continuidade ao seu uso e porte.