António Inocêncio quer recuperação de zonas degradadas em Angra do Heroísmo

“A nossa candidatura exige a recuperação de zonas visivelmente degradas e abandonadas, como o antigo hospital e os antigos celeiros, com diligências em primeira instância junto dos proprietários e em último caso com recurso às vias jurídico-administrativas”, assinalou o candidato da CDU (PCP/PEV) em nota de imprensa.

António Inocêncio, 65 anos, dirigente sindical, defendeu uma “gestão eficiente dos recursos públicos” e disse ser necessário combater a “discriminação entre munícipes”.

“Defendemos a integração imediata com vínculos efetivos de todos os trabalhadores ao serviço do município e empresas municipais”, lê-se no comunicado.

O candidato quer promover uma “cultura cívica e transparente" destinada a "toda a população” do município da ilha Terceira.

“A CDU defende a revisão do contrato de parquímetros que vincula o município à empresa Datarede, se necessário com recurso à via judicial, tendo em vista a reconfiguração dos valores pagos pelos utentes e redefinição das zonas abrangidas por parquímetro”, acrescentou.

Como “principais preocupações”, o candidato da coligação apontou ainda a necessidade de “uma maior proteção social às famílias” e a prestação de “melhores serviços públicos”.

“Defendemos a assistência às famílias carenciadas com criação de fundos solidários de iniciativa municipal para ajuda no pagamento de eletricidade, compra de medicamentos e bens alimentares”, conclui o comunicado.

As eleições autárquicas estão marcadas para 26 de setembro.