António Costa defende mobilização em torno da União Europeia

António Costa sublinhou que, para que a UE proteja Portugal, o país tem que ajudar a proteger a UE e, para isso, considerou fundamental a mobilização em torno do voto a defender a UE.

O secretário-geral do PS falava em Castelo Branco, onde se deslocou para encerrar a convenção regional "Que Europa no futuro da tua região".

"Nós temos mesmo que nos mobilizar para defender a União Europeia. Porque se nós queremos regular a tal globalização, se queremos criar universidades cada vez mais modernas, empresas cada vez mais competitivas, sociedades cada vez mais coesas, territórios cada vez com menores assimetrias, nós precisamos da UE. É esse apoio da União Europeia que nós precisamos", afirmou.

O secretário-geral do PS, António Costa, defendeu este sábado a mobilização em torno da União Europeia (UE) e disse que para existirem territórios com menores assimetrias e sociedades mais coesas é fundamental que própria UE proteja Portugal.

