André Silva homenageado pelos delegados por "nunca desistir"

No segundo e último dia de trabalhos, os delegados aprovaram também um voto de saudação ao ativista Arlindo Consolado Marques, "Guardião do Tejo", homenageando-o "pela forma empenhada como tem alertado para a poluição do rio Tejo e contribuído para a sua defesa", bem como "agradecer a todas a todas as organizações não governamentais, movimentos cívicos e cidadãos pelo seu trabalho na defesa da natureza".

Lido por Pedro Neves, porta-voz regional do PAN/Açores e eleito à Assembleia Legislativa daquele arquipélago, o voto de saudação a André Silva assinala que o "percurso do PAN cimentou-se em 2015 com a eleição de primeiro deputado à Assembleia da República".

O PAN agradece a André Silva por "nunca desistir", mesmo que tivesse "tantas vezes" sido "sujeito a `bullying´ de desinformação".

Pedro Neves considerou também que o agora ex-porta-voz mostrou "um altruísmo singular" ao "abdicar da vida pública".

Apesar de não estar presente, André Silva foi aplaudido de pé na sala.