Anda&Fala promove 5ª edição do PARES

De acordo com a associação, o programa PARES está aberto a candidaturas em todas as áreas de expressão artística contemporânea - artes visuais, artes performativas, música, literatura ou cinema, desde que envolvam atividades nos âmbitos da criação, apresentação e circulação, dentro ou fora da região dos Açores. O PARES apoia artistas e agentes naturais ou sediados nos Açores, e está também aberto a pessoas oriundas de outras geografias que elejam o arquipélago para desenvolver os seus projetos.



Adquirir materiais ou alugar equipamentos para uma exposição, concerto ou performance, traduzir um texto para publicação internacional, fazer uma residência artística em Portugal ou no estrangeiro, pagar a inscrição num seminário ou viagens de artistas e peritos para participarem em eventos na região, são alguns dos exemplos de atividades que o PARES pretende ajudar a concretizar.



Em 2023, o programa aumenta o orçamento global de 5000€ para 7500€, e passa a atribuir bolsas de micro financiamento por patamares de 250€, 500€ ou 750€. Através da partilha de recursos, o PARES pretende impulsionar o trabalho de atores e agentes, e o estabelecimento de novos artistas e projetos, cuja escala de atuação não lhes permite aceder a outros apoios ou fontes de financiamento, mas cujo trabalho é fundamental para potenciar a atividade artística e garantir a sustentabilidade do ecossistema cultural açoriano.



A 5ª edição do PARES terá uma fase de apreciação, com candidaturas submetidas entre 25 de janeiro e 15 de fevereiro, com atividades a serem concretizadas até 31 de janeiro de 2024.