Ana Bacalhau atua com Filarmónica Nossa Senhora das Neves no Teatro Micaelense

O concerto conta ainda com as participações especiais do cantautor Aníbal Raposo e da guitarrista Eugénia Contente.





Ana Bacalhau estreou-se a solo em 2017, com “Nome Próprio”, após dez anos a dar voz às canções da Deolinda. O novo álbum, “Além da Curta Imaginação”, é um trabalho “muito pessoal e intimista, gravado entre janeiro e outubro de 2020, refletindo a longa e penosa jornada que a pandemia impôs. É um álbum que pretende criar mundos, que possam materializar-se neste”, refere nota de imprensa.





A Filarmónica Nossa Senhora das Neves dinamiza a cultura da sua comunidade e forma musicalmente os jovens relvenses há mais de 150 anos. Em 2010, venceu a primeira edição do Concurso Filarmonia (na primeira categoria), organizado pela Antena 1 Açores. Em 2016, por ocasião do seu 150.º aniversário, recebeu votos de congratulação da Assembleia Regional dos Açores, da Câmara Municipal de Ponta Delgada, da Junta de Freguesia da Relva e uma mensagem de parabéns do Presidente da República. Ainda nesse ano, foi agraciada com a Insígnia Autonómica de Mérito Cívico.





Em 2021, organizou o primeiro Festival de Clarinete dos Açores, e em 2022, o 1.º Festival Internacional de Saxofones dos Açores. Já trabalhou com solistas prestigiados a nível nacional e internacional, como ArtemSax, João Pedro Silva, Luis Aunon Perez, Allen Vizzutti, Otis Murphy, entre outros.





A Filarmónica Nossa Senhora das Neves é dirigida pelo maestro Hélio Soares.





Os bilhetes têm um preço de 15 euros para a plateia e de 10 euros para o balcão. Estão à venda na bilheteira do Teatro Micaelense e em bol.pt.