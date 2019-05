Aluno dos Açores vence 3º prémio no Concurso Nacional de Leitura

As mais lidas

Os alunos apurados para representarem os Açores na fase nacional foram selecionados após a realização da fase regional do Concurso Nacional de Leitura, que decorreu a 26 de abril, na Escola Básica e Secundária Cardeal Costa Nunes, na Madalena, num trabalho da responsabilidade do Plano Regional de Leitura.

A prova nacional, que decorreu em Braga, contou ainda com a participação de mais três alunos dos Açores, nomeadamente Catarina Costa e Beatriz Meneses, ambas da EBI dos Biscoitos, e Rita Medeiros, da Escola Básica e Secundária Cardeal Costa Nunes, da Madalena, no Pico.

Marco Correia, aluno do 1º Ciclo da Escola Básica e Integrada dos Biscoitos, na ilha Terceira, venceu o terceiro prémio, na sua categoria, no Concurso Nacional de Leitura.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok