Alexandre Gaudêncio pretende manter aposta na valorização da atividade agrícola

O candidato pelo PSD à autarquia da Ribeira Grande reuniu com Jorge Rita, presidente da Associação Agrícola de São Miguel, altura em que apresentou as propostas de valorização da atividade agrícola.



Na ocasião Alexandre Gaudêncio estabeleceu como compromisso, caso seja reeleito para um terceiro e último mandato, continuar a apoiar os projetos em curso naquela associação, destacando-se a criação do Centro Interpretativo da Agricultura e também a requalificação/criação de novos acessos à fábrica de rações, adianta comunicado.



A aposta na formação de novos profissionais na área é também uma prioridade, em parceria com as entidades que detêm experiência e conhecimento na área, como é o caso

da escola profissional da Ribeira Grande.



“Em vez de se propor a criação de novas entidades, esvaziando desta forma os recursos que existem no concelho, somos de opinião que devemos estabelecer parcerias. Temos experiências positivas nos últimos anos que merecem ser replicadas, como é, por exemplo, o curso profissional de técnico de agropecuária, que resultou numa parceria entre a escola profissional da Ribeira Grande, a autarquia e a associação agrícola”, disse o candidato, citado na nota.



Alexandre Gaudêncio afirmou ainda que “estamos abertos a replicar este modelo de parceria com outras associações sediadas no concelho, ligadas a outras áreas do setor primário da economia da Ribeira Grande”.