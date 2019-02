Alexandre Gaudêncio participa na Convenção do Conselho Estratégico Nacional do PSD

O líder do partido nos Açores vai participar no evento que visa “debater todas as áreas centrais para o futuro de Portugal” e fará uma intervenção sobre a temática do Mar, adianta comunicado.



Na primeira Convenção do Conselho Estratégico Nacional do PSD vão estar em debate temas como o Mar, Reforma do Estado, Assuntos Europeus, Relações Externas, Justiça, Descentralização e Educação.



Além das áreas temáticas do Conselho Estratégico Nacional, será ainda debatido um tema adicional: a reforma do sistema político.



A primeira Convenção vai contar com a intervenção do presidente do PSD nacional, Rui Rio, e a participação, no debate “Portugal Hoje e Amanhã”, de Daniel Bessa, Helena Freitas, Miguel Guimarães e Miguel Cadilhe.



O Conselho Estratégico Nacional do PSD, criado em abril de 2018, tem por objetivo “abrir o espaço de debate e reflexão à participação cívica de todos”, encontrando-se atualmente a trabalhar no programa de governo que o PSD apresentará nas próximas eleições legislativas nacionais.