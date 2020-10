Adeptos leoninos causaram distúrbios em Ponta Delgada

Num vídeo que circulou no dia de ontem nas redes sociais, vê-se um grupo de indivíduos a vandalizar uma esplanada de um estabelecimento de restauração no centro da maior cidade da Região. O momento captado em vídeo mostra um elemento do grupo a atirar um very-light que atinge o toldo da esplanada.



Na sequência destes desacatos, dois jovens foram agredidos e, posteriormente, assistidos no Hospital do Divino Espírito Santo, com ferimentos ligeiros.



De acordo com uma fonte da PSP, foram apresentadas duas queixas por agressões, estando a decorrer uma investigação pela alegada prática de crime de ofensas à integridade física.



A PSP dos Açores está, entretanto, a trabalhar com spotters de Lisboa para identificar os adeptos do Sporting envolvidos nos incidentes, elementos que à tarde estiveram no Estádio de São Miguel a assistir ao encontro entre o Santa Clara e o Sporting.