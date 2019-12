Açorianos vão ser avisados por SMS quando estiverem em risco

O Governo dos Açores vai “disponibilizar, já em 2020, um sistema de aviso às populações, através de SMS, para os utilizadores de rede móvel que se encontrem numa zona de risco, independente do operador e não sujeito a qualquer registo”, anunciou o diretor regional das Obras Públicas e Comunicações.

Frederico Sousa, que falava no sábado, na sessão de abertura de um debate promovido pela Ordem dos Engenheiros Técnicos sobre ‘O que fazer perante a próxima crise sísmica nos Açores’, frisou que o objetivo é aumentar a resiliência e a segurança no caso de ocorrência de um sismo ou outros fenómenos, adianta uma nota do governo regional.

Com a entrada em funcionamento do Sistema de Avisos às Populações concretiza-se uma das medidas mais importantes do projeto ALERT4YOU. O sistema deverá continuar a ser desenvolvido, no sentido de permitir a integração e utilização de outras plataformas e canais de envio de alertas, iniciando a sua exploração multicanal através da ligação aos operadores de serviços móveis para envio de SMS e da disponibilização de uma aplicação (app).

A Direção Regional das Obras Públicas e Comunicações representa o Governo dos Açores no Grupo de Trabalho do Sistema de Avisos às Populações, coordenado pela ANACOM, do qual fazem também parte a Autoridade Nacional de Emergência e de Proteção Civil, os Serviços Regionais de Proteção Civil da Madeira e dos Açores, o Ministério da Administração Interna e os operadores de telecomunicações.

Neste âmbito, foi possível articular o trabalho entre estas entidades, no sentido de dotar todo o país com uma sofisticada e inovadora plataforma de comunicações, responsável pelo envio de alertas e avisos às populações via SMS, refere uma nota do executivo regional.