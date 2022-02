Açoriano está em Tóquio como oficial de ligação

Do outro lado do planeta, no país do sol nascente onde estão a decorrer, desde o passado dia 23 e até 8 de agosto, os Jogos Olímpicos Tóquio2020, há um açoriano presente no maior e mais importante evento desportivo do mundo.



Ainda assim, não se pode considerar que os Açores tenham um atleta a competir nos Jogos, mas a presença de Ricardo Bendito em Tóquio pode muito bem deixar orgulhosos todos os açorianos.



Ricardo Bendito, de 36 anos e natural da ilha Terceira, está a participar na 32.ª edição dos jogos olímpicos da era moderna a desempenhar as funções de oficial de ligação da Missão de Portugal, situação que deixa o terceirense bastante orgulhoso.



“Fazer parte da Missão de Portugal aos Jogos Olímpicos é um grande orgulho e o concretizar de um sonho. É também uma enorme responsabilidade pois, utilizando uma expressão corrente no Comité Olímpico de Portugal, se os atletas são de alto rendimento, também nós o temos de ser para garantir que tudo corre pelo melhor”, salienta Ricardo Bendito, citado pela conta oficial da Direção Regional do Desporto na rede social Instagram.



Depois de presenças nos Jogos Europeus de Baku 2015 (Azerbaijão) e Minsk 2019 (Bielorrússia), bem como os Jogos do Mediterrâneo 2018 (Espanha), o terceirense faz a sua estreia em Jogos Olímpicos na prova que está a decorrer em Tóquio, capital do Japão.

Bendito é licenciado em Gestão do Desporto pela Faculdade de Motricidade Humana (FMH)/Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG) e tem mestrado executivo em Gestão das Organizações Desportivas - MEMOS, um mestrado internacional desenvolvido sob a égide do Comité Olímpico Internacional.