Açores sob aviso amarelo devido à previsão de chuva forte

De acordo com comunicado, o grupo Ocidental vai estar em alerta amarelo, entre as 18 horas desta terça-feira até às 3 horas de quarta-feira, para chuva por vezes forte.



Para o grupo Central o aviso vigora entre as 21horas de hoje e as 9 horas de quarta-feira, igualmente para períodos de chuva por vezes forte. Entretanto e em vigor está um aviso amarelo até às 6 horas de quarta-feira para agitação marítima, com ondas noroeste de cinco a seis metros.





Para as ilhas de São Miguel e Santa Maria, o aviso amarelo para chuva, que poderá ser forte, estará em vigor entre as 6 horas e as 15 horas de quarta-feira.